Crotone. Defunti, cimiteri aperti ma nel rispetto delle norme anti Covid

Cimiteri aperti a Crotone in occasione della ricorrenza dei defunti. Il sindaco del capoluogo ha firmato difatti un’ordinanza che disciplina l’orario l’accesso sia in quello cittadino che in quello di Papanice e che prevede delle misure di sicurezza per prevenire il rischio epidemiologico da Covid-19.

Come fanno sapere da Piazza della Resistenza, da oggi, 28 ottobre, e fino al prossimo 4 di novembre l’ingresso dei visitatori nei cimiteri comunali sarà quindi consentito dalle 7:30 del mattino fino alle 16.30, previa misurazione della temperatura corporea e con l’obbligo di indossare la mascherina oltre che di rispettare tutte le altre misure di prevenzione.

L’accesso verrà quindi regolamentato per evitare assembramenti sia all’interno che nelle aree esterne dove saranno apposti degi cartelli informativi.