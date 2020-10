Improvvisa tromba d’aria a Curinga, danni ad aziende agricole

Nessun ferito, fortunatamente, per la tromba d’aria che si è abbattuta ad Acconia di Curinga. Numerose serre adibite alla coltura di ortaggi e varie sono state però completamente distrutte dalle forti raffiche di vento.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro e del distaccamento di Lamezia Terme per verificare la situazione delle aziende agricole.

I pompieri hanno effettuato numerose verifiche e la messa in sicurezza delle serre in imminente pericolo di caduta. Sul luogo è arrivato anche il vice sindaco di Curinga per constatare i danni.