Covid. Il bollettino. Altra giornata drammatica: tre nuove vittime, contagi schizzano a +234

Dopo i tre ultimi decessi registrati da domenica scorsa, due dei quali solo ieri, aumenta ancora e drammaticamente il conteggio delle morti per o con il covid nella nostra regione.

Altre tre vittime, una nel cosentino e di cui abbiamo già reso conto (QUI) ed due comunicate nel report ufficiale come avvenute nel reggino, portano il totale, purtroppo, a 110 (undici delle quali dall’inizio di ottobre) ed escludendo un turista di un’altra regione deceduto anch’egli nel capoluogo bruzio.

Se questa è la notizia più triste della giornata, sul fronte del monitoraggio della fase epidemiologica, poi, si deve rilevare ancora un considerevole aumento di casi di positività: il bollettino ne conferma infatti altri 234 rispettivamente nel reggino (148), cosentino (44), catanzarese (32) e crotonese (10).

Quest’oggi, e pertanto, sale a 4.204 il totale dei contagi finora avvenuti in Calabria, dei quali 2.325 (+141) quelli attualmente positivi e 349 (come ieri) che riguardano persone comunque di altre regioni e stati esteri (di cui 232 in isolamento domiciliare, 116 già guariti e uno deceduto).

Rispetto a ieri (QUI), poi, si raggiunge il complessivo di 260.697 tamponi fin qui processati, 256.493 i negativi e 2.546 che sono stati analizzati nei nostri laboratori nelle 24 ore appena trascorse.

Il report regionale segnala però ed anche altri 90 guariti (per un totale ad oggi di 1.652) rispettivamente nelle province di Reggio (84) e Cosenza (6).

Quanto alla “pressione” ospedaliera, caratterizzata negli ultimi giorno da leggeri aumenti di ricoveri, ad ora nei vari reparti sono assistiti 126 pazienti (+9 da ieri), di cui 9 (come ieri) nelle terapie intensive di Reggio (4), Catanzaro (3) e Cosenza (2), mentre quanti si trovano in isolamento domiciliare (tra asintomatici o con sintomi lievi) sono invece 1.941 (+106 da ieri).

I CASI NELLE PROVINCE

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, al lordo delle guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel reggino, i covid rilevati sono stati complessivamente 1.588 (+148 da ieri), e così distribuiti: casi attivi 1065 (43 in reparto; 4 in terapia intensiva; 1018 in isolamento domiciliare); casi chiusi 523 (500 guariti, 23 deceduti).

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 1.302 (+44): casi attivi 671 (43 in reparto; 2 in terapia intensiva, 626 in isolamento domiciliare); casi chiusi 631 (592 guariti, 39 deceduti).

Nel catanzarese, i contagi accertati sono stati finora 578 (+32): casi attivi 253 (26 in reparto; 3 in terapia intensiva; 224 in isolamento domiciliare); casi chiusi 325 (289 guariti, 36 deceduti).

Nel crotonese, i covid segnalati sono stati in tutto 229 (+10): casi attivi 68 (68 in isolamento domiciliare); casi chiusi 161 (155 guariti, 6 deceduti).

Nel vibonese, infine, i casi riscontrati, sono stati 158 (+0): casi attivi 36 (5 ricoverati ,31 in isolamento domiciliare); casi chiusi 122 (116 guariti, 6 deceduti).

I ricoverati del setting Fuori Regione e dei migranti sono stati inseriti nelle colonne dei rispettivi reparti di degenza; tra i 26 ricoveri presso l'ospedale di Catanzaro, 5 sono riferiti a persone non residenti. Tra i 43 ricoverati presso l'azienda ospedaliera di Cosenza tre sono non residenti; la paziente dimessa a Cosenza è stata inserita tra i guariti del setting fuori regione; la paziente deceduta a Cosenza è stata inserita tra i deceduti del setting fuori regione.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile.