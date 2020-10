“Zona rossa” a Celico, i commercianti chiedono fondo regionale

I commercianti e i liberi professionisti di Celico hanno inviato una lettera al presidente facente funzioni della Regione Calabria, al commissario dell’Asp di Cosenza e al commissario prefettizio del Comune di Celico per avere chiarimenti in merito alla sussistenza delle condizioni che hanno portato alla “Zona rossa”. Inoltre, hanno inviato una seconda lettera per chiedere l’istituzione di un fondo regionale per aiutare imprese e cittadini.

Nella lettera chiedono l’istituzione di un fondo regionale di aiuto alle imprese ed ai cittadini a seguito del provvedimento regionale che ha istituito la zona rossa. Provvedimento che per la categoria sta “cagionando ingenti danni di tipo economico alle numerose attività presenti sul territorio. In un momento storico caratterizzato da una forte crisi economica accentuata dal “Lockdown” dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, con il perdurare delle limitazioni imposte dall’Ordinanza di cui all’oggetto, tali attività potrebbero subire danni irreparabili ed arrivare alla definitiva chiusura, con evidenti ripercussioni in termini sociali ed occupazionali in tutta la presila cosentina”.

Per questo motivo gli scriventi chiedono di “istituire un fondo regionale per aiutare le imprese ed i cittadini della c.d. “Zona Rossa”, istituita con ordinanza 77 del 18 ottobre 2020, che hanno subito un danno economico derivante da tale chiusura”.