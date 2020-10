Tennistavolo: a Castrovillari il 1° Torneo Regionale Predeterminato di 3ª e 4ª ctg

Podii Terza Categoria

Si è disputato a Castrovillari, domenica 25 ottobre, il 1° Torneo Regionale Predeterminato di 3ª e 4ª ctg maschile e femminile organizzato dalla locale Società del Presidente De Gaio.

Nel singolare maschile di 3ª ctg (sette iscritti) vince come da pronostico Michele D'Amico del TT Casper Reggio Calabria che in finale batte agevolmente per 3 set a 0 il proprio "allievo" Alessandro Vadala'. Terzi classificati Pasquale Amodeo (TT Casper) ed Antonio Lombardi (TT Castrovillari). Subito fuori dai gironi, invece, Antonio Sallorenzo (TT Spezzano Albanese ), Enrixo Brandi e Fabio Lacava (TT Casper).

Nella gara femminile ( quattro iscritte) vince con merito Chiara Conidi del TT Casper che nell'incontro decisivo batte 3/2 la compagna di squadra Arianna Creaco dopo il solito match combattuto quando le due giovani atlete calabresi incrociano le racchette. Sul podio al terzo posto salgono Miriam Piraino (TT Casper) e Marika Veltri (TT Castrovillari).

Nel 4ª ctg maschile (gara con 18 iscritti), subito fuori nei gironi Giada D'Elia e Nicola Ferraro (TT Spezzano Albanese ), Rocco Ferrari, Kawa Tomasz Stanislav, Aldo Belmonte e Domenico Veltri (TT Castrovillari).

Negli ottavi del tabellone ad eliminazione diretta passano il turno con il medesimo punteggio di 3/0 Paolo Cucci (TT Spezzano Albanese) su Graziano Chimenti (TT Nuova Luzzi), Antonio Lombardi (TT Castrovillari) contro Arianna Creaco (TT Casper) ed Antonio Sallorenzo (TT Spezzano Albanesei) su Alessandro Vadala' (TT Casper) mentre Enrico Brandi del TT Casper supera 3/1 il compagno di squadra Fabio Lacava.

Nei quarti Eros Perri (TT Castrovillari) batte a fatica 3/2 Paolo Cucci, Francesco Federico e Steven Fiore entrambi del TT Nuova Luzzi si affermano agevolmente 3/0 rispettivamente su Antonio Lombardi ed Enrico Brandi mentre Pasquale Amodeo del TT Casper si aggiudica il match per 3/1 contro compagno di squadra e di allenamenti Alessandro Vadala'.

Nelle due semifinali vittorie come da pronostico di Eros Perri su Francesco Federico (3/0) e Steven Fiore su Pasquale Amodeo (3/0) con la finale che è appannaggio di Perri che batte 3/1 Fiore.

Nella gara femminile (quattro iscritte), bissa il successo dei terza Chiara Conidi (TT Casper) evidentemente in gran forma con la compagna di squadra Miriam Piraino al secondo posto. Terza classificata Marika Veltri (TT Castrovillari) che batte Giada D'Elia con un secco 3 a 0 Quarta classificata Giada D'Elia (TT Spezzano Albanese).

La manifestazione è stata diretta dal Giudice Arbitro Nazionale Giovanni Zampaglione coadiuvato dall' AGA Maurizio Leo supportati da Elvira Di Nunzio, Elisabetta De Gaio e da Luigi Sola Staff organizzativo della società castrovillarese.

CLASSIFICA PER SOCIETA'

1) TT Casper Reggio Calabria

2) TT Castrovillari

3) TT Nuova Luzzi

4) TT Spezzano Albanese