Sbarchi. Un altro carico di vite umane intercettato all’alba nella locride

Non pare volersi arrestare la lunga onda di sbarchi sulle coste italiane e in particolare su quelle calabresi. L’ultimo carico di vite umane questa notte, ancora nel reggino, dove è giunto un piccolo gruppo di immigrati che, da quanto si è potuto finora accertare, sarebbero tutti minorenni.

A confermarlo è il sindaco di Locri, Giovanni Calabrese, che fa sapere come ad intercettarli - alle prime luci dell’alba - siano stati i Carabinieri e Polizia di Stato mentre un altro gruppo, più numeroso, è seguito in mare dalla Guardia Costiera e viaggia in direzione di Roccella Jonica.

Come sempre è scattato immediatamente il piano di accoglienza con la prima assistenza prestata dai sanitari del 118. I migranti sono assistiti dalla Polizia Municipale e dal personale del Comune di Locri presso la sede della Protezione civile locale.