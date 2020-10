Crotone. Il Comune riapre al pubblico: i nuovi orari

Riaprono al pubblico gli uffici del Comune di Crotone, chiusi in seguito alla positività del Sindaco Voce al Covid-19. (QUI)

“Allo scopo di venire incontro alle esigenze della cittadinanza, per garantire la sicurezza degli utenti e fornire i servizi relativi – informa una nota del Comune - è stata adottata in via urgente e contingibile una ordinanza con i nuovi orari di ricevimento del pubblico.”

Gli orari sono i seguenti: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e martedì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00.

La delegazione di Papanice riceverà martedì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00 e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00.

L’amministrazione comunale precisa che “restano ferme le altre modalità previste dalla precedente ordinanza” e, allo stesso tempo, rinnova l'invito alla comunità cittadina di “utilizzare per le proprie richieste le modalità on line attivate dall'amministrazione comunale e disponibili sul sito istituzionale dell'Ente”.