Pesi welter, Tobia Loriga pronto al match contro Socci

Tobia Loriga è pronto ad una nuova sfida. Il 13 novembre a Mantova il pugile crotonese, campione in carica, difenderà il titolo italiano dei pesi welter contro Dario Socci.

Socci, secondo nel ranking nazionale, di undici anni più giovane, è un pugile ostico, molto tecnico e potente. Designato sfidante ufficiale già dallo scorso marzo, a seguito del lockdown, il match è stato spostato al 13 novembre. Tobia Loriga è pronto alla sfida come sempre.

L’assessore allo Sport Luca Bossi a nome personale, del sindaco Voce e della intera comunità di Crotone, esprime il sostegno al campione crotonese in questa nuova avventura: “Tobia Loriga è un esempio per tutti, dentro e fuori dal ring. Soprattutto per i giovani che attraverso non solo l’impresa sportiva del nostro campione ma per il suo comportamento, professionalità e disciplina, possono ricavare l’essenza di quello che significa essere realmente uomini di sport, ereditando una tradizione che da sempre concilia lo sport con l’educazione del corpo e della mente, in perfetta armonia. Come sempre tutta la città sarà al fianco del nostro campione, idealmente a bordo ring per sostenerlo in questa nuova impresa sportiva”.

“Mi impegnerò al massimo sempre orgoglioso di rappresentare la mia amata terra e i miei amati concittadini” dichiara il campione crotonese Tobia Loriga.