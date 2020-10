L’allarme di Sposato: “Mancano 5000 infermieri, subito le assunzioni”

Lancia l’allarme il presidente dell'Ordine degli infermieri di Cosenza, Fausto Sposato. Nella sola Asp di Cosenza mancano infermieri, si parla di circa 5mila professionisti. Ecco perché chiede che “si proceda, con urgenza, alle assunzioni di personale infermieristico e Oss presso le strutture ospedaliere di tutta la regione”.

“Da tempo ribadiamo che il fattore organizzativo sia propedeutico alla buona sanità. E da troppi mesi chiediamo che l'ospedale di Cosenza così come tutte le strutture si organizzino al meglio. Purtroppo non è accaduto ed oggi recriminiamo sul fatto che molti colleghi sono a casa, perché positivi al Covid e molto più esposti degli altri”.

Stesso refrain per lo snellimento delle procedure concorsuali. “Non si può più attendere ulteriormente", il monito di Fausto Sposato. “I concorsi sono fermi da mesi ed oggi è tempo di procedere”, afferma. “Gli operatori di supporto, gli infermieri e chiunque operi nel campo sanitario è in pieno affanno. Potenziamo gli organici, mettiamo in sicurezza chi è più esposto, programmiamo altri interventi strutturali. E non dimentichiamo il sussidio Covid annunciato ma mai realmente pagato”.

Infine l’appello all’uso delle mascherine: “Sembra scontato ed invece possiamo testimoniare come l’utilizzo – spiega il presidente Opi – sia stato e continua ad essere fondamentale per bloccare la pandemia. Meglio una mascherina che una maschera d’ossigeno”.