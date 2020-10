Tragico incidente nel cosentino, escono fuori strada: muore 22enne

Un’altra giovane vittima della strada in Calabria, uno studente universitario 22enne, Emanuele Molinaro, deceduto in un incidente avvenuto nella serata di ieri, domenica 25 ottobre, sulla Sp 241, a Mongrassano Scalo, nel Cosentino.

Nel sinistro altre due persone sono rimaste ferite e, soccorse, sono state poi trasportate dai sanitari del Suem118 nell’ospedale del capoluogo Bruzio.

Tutti, compreso il giovane morto sul colpo dopo esser stato sbalzato fuori dall’abitacolo, viaggiavano a bordo di un’auto, una Fiat Panda, che per cause ancora in corso di accertamento è finita fuori strada. Sul posto anche i carabinieri per quanto di competenza.