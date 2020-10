Covid. Il bollettino. Altri 179 casi in Calabria, oltre mille negli ultimi 7 giorni. C’è anche una vittima

Si chiude con oggi anche questa penultima settimana di un mese di ottobre che - senza ombra di smentita - possiamo definire “nero” sotto il profilo dell’emergenza epidemiologica.

Venticinque giorni che, evidentemente, hanno fatto segnare un sostanziale aumento dei Covid19 in Calabria: un complessivo di 1.805 positivi in tutto (una media cioè di circa 258 casi ogni 24 ore), 1.029 dei quali solo tra lunedì scorso e questa domenica, il numero più alto mai registrato nella nostra regione dall’inizio della pandemia ed a fronte, nello stesso periodo, di “appena” 87 guarigioni.

A questo bilancio si aggiunge anche quello dei decessi: dal primo di ottobre la morte per o con il coronavirus è tornata tristemente a farsi sentire, con ben sei vittime, l’ultima appena ieri, quella di un paziente 87enne, positivo, del lametino, deceduto nella terapia intensiva del Policlinico Universitario Mater Domini di Catanzaro.

Un ultimo “caso” che fa salire a 105 il numero delle vittime fin qui registrate in Calabria, 106 sommandovi anche un turista spirato a Cosenza.

Dati questi, poi, che si “consolidano”, purtroppo con ulteriori 179 casi accertati nelle 24 ore appena trascorse e rispettivamente nel reggino (77), cosentino (62), crotonese (23), catanzarese (11), vibonese (3) oltre a tre extraregionali.

Arriva quindi e quest’oggi a 3.790 il complessivo dei contagi finora accertati. Quelli cosiddetti attualmente attivi sono invece 2.013 (+164); 349 (+3) le persone positive riscontrate nella regione ma provenienti da altre parti d’Italia o stati esteri (di cui 232 in isolamento domiciliare, 116 già guariti e uno deceduto).

Nelle 24 ore appena trascorse, poi, nei laboratori autorizzati sono stati processati ulteriori 3.214 tamponi. Nel complesso sono stati analizzati 255.683 test su sospetti covid e dei quali 251.893 hanno restituito un esito negativo.

Sempre rispetto a ieri, inoltre, il consueto bollettino ufficiale riporta in questa domenica 25 ottobre altri 20 guariti nel cosentino (9), vibonese (6) e crotonese (5). Arriva quindi a 1.561 il totale di quanti hanno fin qui sconfitto il virus.

Infine, negli ospedali sono al momento ricoverati 116 pazienti (+6 da ieri), quasi tutti nei reparti di malattie infettive; 10 (come ieri) quelli invece in terapia intensiva a Catanzaro (4), Cosenza (3) e Reggio (3). In isolamento domiciliare, come asintomatici o comunque manifestando sintomi lievi, si trovano 1.666 positivi (+156 da ieri).

I CASI NELLE SINGOLE PROVINCE

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, al lordo delle guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel reggino, i covid rilevati sono stati complessivamente 1.354 (+77 da ieri), e così distribuiti: casi attivi 917 (44 in reparto; 3 in terapia intensiva; 870 in isolamento domiciliare); casi chiusi 437 (416 guariti, 21 deceduti).

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 1.192 (+62): casi attivi 569 (35 in reparto; 3 in terapia intensiva, 531 in isolamento domiciliare); casi chiusi 623 (586 guariti, 37 deceduti).

Nel catanzarese, i contagi accertati sono stati finora 528 (+11): casi attivi 204 (23 in reparto; 4 in terapia intensiva; 177 in isolamento domiciliare); casi chiusi 324 (289 guariti, 35 deceduti).

Nel crotonese, i covid segnalati sono stati in tutto 214 (+23): casi attivi 60 (60 in isolamento domiciliare); casi chiusi 154 (148 guariti, 6 deceduti).

Nel vibonese, infine, i casi riscontrati, sono stati 153 (+3): casi attivi 31 (4 ricoverati ,27 in isolamento domiciliare); casi chiusi 122 (116 guariti, 6 deceduti).

I ricoverati del setting Fuori Regione e dei migranti sono stati inseriti nelle colonne dei rispettivi reparti di degenza; tra i 23 ricoveri presso l'ospedale di Catanzaro, 5 sono riferiti a persone non residenti. Tra i 35 ricoverati presso l'Azienda ospedaliera di Cosenza tre sono non residenti; la paziente dimessa a Cosenza è stata inserita tra i guariti del setting fuori regione.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria pe comunicare la loro presenza su territorio regionale sono in totale 232.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile.

ITALIA. IN 24 ORE 21.273 NUOVI POSITIVI, 128 DECESSI

Sono 21.273 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore e riportati nel bollettino della Protezione civile di oggi, domenica 25 ottobre. Dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, sono 525.782 persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2. In totale nel nostro paese sono decedute in totale 37.338 persone, e solo ieri sono morte 128 persone.

I pazienti ricoverati con sintomi sono 12.006, con un aumento di 719 pazienti. Di questi 1.208 sono in terapia intensiva, reparti che registrano un aumento di 80 pazienti. I tamponi processati sono stati 161.880, ovvero 15.789 in meno rispetto a ieri.

I CASI REGIONE PER REGIONE

Le regioni che registrano più contagi sono: Lombardia (+5.762); Campania (+2.590); Piemonte (+2.287). Di seguito i dati dei contagi regione per regione. Lombardia 154.363 (+5.762); Emilia-Romagna 46.734 (+1.192); Piemonte 55.535 (+2.287); Veneto 44.337 (+1.468); Marche 11.440 (+521); Liguria 23.051 (+657); Campania 38.613 (+2.590); Toscana 31.290 (+1.863); Sicilia 16.897 (+595); Lazio 34.238 (+1.541); Friuli-Venezia Giulia 8.161 (+334); Abruzzo 8.068 (+368); Puglia 14.546 (+515); Umbria 7.295 (+463); Bolzano 6.434 (+339); Sardegna 7.759 (+195); Valle d’Aosta 2.525(+97); Trento 7.792 (+104); Molise 1.218 (+26); Basilicata 1.696 (+77).

(ultimo aggiornamento 17:30)