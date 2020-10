Crotone. Viola misura cautelare, beccato alla guida ubriaco: inseguito e arrestato

Un 52enne crotonese è finito in manette con l’accusa di evasione e resistenza a pubblico ufficiale. L’arresto è stato eseguito dai carabinieri della stazione cittadina che, durante un normale controllo alla circolazione stradale, lo hanno notato l’uomo a bordo della sua auto. La pattuglia gli ha intimato l’alt ma il 52enne non si è fermato da che ne è scaturito un breve inseguimento fin quando, più avanti, non è stato bloccato.

Eseguiti tutti gli accertamenti è risultato così che oltre ad essere sottoposto già ad una misura cautelare era alla guida con un tasso alcolico superiore a quello consentito.