4ª Camminata tra gli ulivi secolari nell’area di Rossano

Domenica 25 ottobre 2020 si darà vita nella Città del Codex (Rossano) alla 4^ edizione de “La Camminata tra gli ulivi”. All’evento, promosso dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio, ha aderito, anche quest’anno, il comune unico di Corigliano-Rossano che fa parte della stessa Associazione.

Si va alla scoperta di ulivi secolari, grotte eremitiche e frantoio ipogeo. La partenza è prevista, per le ore 9,30 da Celadi nella frazione di Rossano centro. L’iniziativa si avvale, tra l’altro, della collaborazione del Club Trekking Corigliano-Rossano, dell’Associazione “Insieme per Camminare”, della Proloco “La Bizantina” di Rossano, della Proloco di Corigliano Calabro, della Coldiretti, ma anche delle Associazioni: Sosteniamo Corigliano-Rossano, Rossano Recupera e Retake Rossano. Partner dell’evento la Coldiretti e il Panificio Levante. Per partecipare è necessario iscriversi e prenotarsi al seguente link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-camminata-tra-gli-oli…

L’itinerario si snoderà tra uliveti secolari e antiche mulattiere per raggiungere il centro storico bizantino, passando per Porta Rupa e Porta Pente (due tra le antiche porte d’accesso alla Città alta). La camminata tra gli ulivi sarà l’occasione per visitare un frantoio ipogeo, la Chiesa di Santa Maria delle Grazie, edificata sui resti di una chiesa bizantina dedicata al Profeta Daniele e riadoperata a Convento dai Cappuccini nel XVI° secolo; la Chiesa di Santa Maria del Pilerio, ricostruita nel XV° secolo sui resti della chiesa bizantina di Sant'Angelo di Tropea (sec. X°-XI°) e diverse grotte eremitiche, testimonianza della vita monastica in loco per quanto riguarda la religiosità orientale. Un appuntamento, dunque, finalizzato a promuovere il territorio alla scoperta delle piante secolari di ulivi e, soprattutto, delle numerose bellezze del luogo.