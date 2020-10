Rapinato fruttivendolo a Vibo: ladri in azione in pieno giorno

Rapinatori in azione in pieno giorno a Vibo. Ad esser preoa di mira è stato un fruttivendolo in viale Matteotti, nei pressi dell’ospedale Jazzolino.

I malviventi sono entrati in azione sfondando l’ingresso secondario dell’attività e dopo aver arraffato tutto l’incasso della mattinata si sono dileguati.

Sul posto sono intervenute due pattuglie della polizia che hanno avviato le indagini. È in corso di quantificazione il valore del bottino.