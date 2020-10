Giunti 50 migranti nel porto di Roccella Jonica: secondo sbarco in pochi giorni

Altri 50 migranti sono sbarcati nel primo pomeriggio di oggi nel porto di Roccella Jonica, nel reggino.

Gli stranieri, di presunta nazionalità mediorientale, sono stati intercettati in mare e la loro barca rimorchiata da un’unità d’altura della Guardia di Finanza.

Sono in corso le operazioni di sbarco, i controlli sanitari – tra cui il tampone per accertare la presenza o meno di positivi al Coronavirus – e l’identificazione.

In attesa di essere trasferiti in un luogo più idoneo, i migranti sono stati ospitati in una struttura messa a disposizione dal Comune di Roccella Jonica e gestita dalla Protezione civile.

Solo pochi giorni fa era stata intercettata a circa 5 miglia dalla costa una barca a vela con a bordo 100 persone di diverse nazionalità. (QUI)