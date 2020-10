Covid. Il bollettino. Salto di 166 nuovi casi e positivi a quota 1800, 10 i pazienti in intensiva

Con quasi 1.500 nuovi casi in poco più di 20 giorni, la Calabria - al momento in lockdown notturno e con le scuole “chiuse” (QUI) - continua costantemente a tenere sotto controllo l’avanzamento del virus.

I centri autorizzati della regione hanno così analizzato, tra ieri (QUI) ed oggi, altri 3.334 tamponi su sospetti Covid (252.469 nel complesso e 248.885 i negativi), e dei quali ben 166 hanno segnalato ancora ed inesorabilmente delle positività: si tratta di 91 casi nel cosentino, 49 nel reggino, 14 nel crotonese, 10 nel catanzarese e 2 nel vibonese.

Sempre a quest’oggi, pertanto, sono in totale 3611 quanti hanno contratto il coronavirus in Calabria, di cui 1.849 (+154) coloro che al momento risultano positivi; 346 (come ieri) sono, invece, quanti provengono da alte regioni o stati esteri (229 in isolamento domiciliare, 116 già guariti e uno deceduto).

Sul lato della guarigioni, poi, in questo venerdì 24 ottobre se ne segnalano altre 9 nel catanzarese; il complessivo sale pertanto a 1.541 soggetti che fin qui hanno superato la malattia.

Situazione sostanzialmente stabile, nonostante un “leggero” aumento dei ricoveri, sul fronte ospedaliero dove sono attualmente assistiti 110 pazienti (come ieri) nelle malattie infettive e altri 10 (+1 da ieri) nelle terapie intensive di Catanzaro (5), Cosenza (3) e Reggio (2). In 1.510 (+153 da ieri) sono invece in isolamento domiciliare perché asintomatici o con sintomi lievi.

Fermo anche quest’oggi, grazie a Dio, il triste bilancio dei decessi: le vittime nella nostra regione per o con il coronavirus sono state in tutto 104, 105 se si comprende anche un turista di un’altra regione.

I POSITIVI NEI TERRITORI

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, al lordo delle guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel reggino, i covid rilevati sono stati complessivamente 1.277 (+49 da ieri), e così distribuiti: casi attivi 840 (42 in reparto; 2 in terapia intensiva; 796 in isolamento domiciliare); casi chiusi 437 (416 guariti, 21 deceduti).

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 1.130 (+91): casi attivi 516 (31 in reparto; 3 in terapia intensiva, 482 in isolamento domiciliare); casi chiusi 614 (577 guariti, 37 deceduti).

Nel catanzarese, i contagi accertati sono stati finora 517 (+10): casi attivi 194 (23 in reparto; 5 in terapia intensiva; 166 in isolamento domiciliare); casi chiusi 323 (289 guariti, 34 deceduti).

Nel crotonese, i covid segnalati sono stati in tutto 191 (+14): casi attivi 42 (42 in isolamento domiciliare); casi chiusi 149 (143 guariti, 6 deceduti).

Nel vibonese, infine, i casi riscontrati, sono stati 150 (+2): casi attivi 28 (4 ricoverati ,24 in isolamento domiciliare); casi chiusi 122 (116 guariti, 6 deceduti).

I ricoverati del setting fuori regione e dei migranti sono stati inseriti nelle colonne dei rispettivi reparti di degenza; tra i 23 ricoveri presso l'Ospedale di Catanzaro, 5 sono riferiti a persone non residenti. Tra i 31 ricoverati presso l'AO di Cosenza tre sono non residenti; la paziente dimessa a Cosenza è stata inserita tra i guariti del setting fuori regione.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza su territorio regionale sono in totale 773.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile.