Catanzaro, minaccia di lanciarsi dalla finestra: messo in salvo

Ha minacciato di suicidarsi gettandosi dalla finestra della propria abitazione, ma è stato messo in salvo dal pronto intervento dei Vigili del Fuoco. È successo poco fà a Catanzaro Marina in Via Martiri di Cefalonia, dove un giovane in evidente stato confusionale si ha più volte minacciato di lanciarsi nel vuoto. Sul posto anche gli operatori del 118 e gli agenti di Polizia.



I vigili hanno rapidamente posto sotto la finestra un telo gonfabile, ed hanno calmato il ragazzo permettendo all'autoscala di raggiungere il balcone. Alcuni vigili sono quindi saliti nell'abitazione prendendo in custodia il ragazzo, evitando così il gesto estremo. Il giovane è stato affidato ai servizi di cura.