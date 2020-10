Covid. Crotone, docente positivo: chiuso il Liceo Scientifico Filolao

Il Liceo Filolao di Crotone

Chisura temporanea per il Liceo Scientifico Filoao di Crotone. I cancelli dell'istituto rimarranno sbarrati in via precauzionale fino al 25 ottobre, per permettere la salvaguardia e l'incolumità tamite la sanificazione delle aule.

Una decisione annunciata dal Comune pitagorico, che tramite decreto sindacale ha interdetto l'accesso alla struttura a seguito delle indicazioni fornite dall'Asp, che avrebbe certificato un docente positivo al coronavirus. La situazione è in continuo monitoraggio e, attualmente, sotto controllo.