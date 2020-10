Crotone, appello dell’assessore Cortese: “Serve responsabilità, rispettate i protocolli”

“Questo è un momento nel quale tutti siamo chiamati ad un grande senso di responsabilità. Ed a tale riguardo l’invito che faccio come assessore alla Tutela della Salute e come medico è proprio quello del massimo rispetto delle indicazioni previste dal Ministero della Salute”. Lo dichiara il neo assessore alla Tutela sella Salute, Carla Cortese.

L’assessore ha ribadito la differenza tra isolamento e quarantena, invitando i cittadini a prenderne visione sul sito istituzionale dell’ente o anche sul sito del Ministero del Salute. “L’invito è inoltre a rispettare i protocolli previsti per il caso. Non prendere d’assalto pronto soccorso o strutture di analisi ma, se si sono avuti contatti con persone risultate positive al Coronavirus, chiamare il proprio medico curante che avvierà le relative procedure con l’Azienda Sanitaria Provinciale”.

“Dunque è necessario in queste ore particolarmente complicate non solo per la positività del sindaco ma per quanto sta avvenendo a livello regionale e nazionale mantenere la massima prudenza ed attenzione. Chi ha avuto contatti con persone risultate positive rispetti tutti i protocolli del caso e soprattutto l’isolamento volontario domiciliare in attesa dei risultati di un eventuale tampone. Il senso di responsabilità è sicuramente l’elemento cardine per fronteggiare l’emergenza”, conclude l’assessore.