Girava con 74 mila euro nascosti in auto. Una denuncia a Roseto Capo Spulico

Cercavano droga, ma hanno trovato 74 mila euro in contati occultati nella carrozzeria di un’autovettura. Lo hanno scoperto i militari della Guardia di Finanza di Montegiordano, nel corso di un pattugliamento stradale lungo la Ss 106, precisamente nel comune di Roseto Capo Spulico.

L’impiego dell’unità cinofila aveva lasciato presagire il rinvenimento di sostante stupefacenti, ma a seguito della verifica sono emerse sette mazzette da 10 mila euro ed una mazzetta da 4 mila euro, imballate ed occultate nell’auto. Il guidatore, un quarantacinquenne reggino, non ha saputo fornire alcuna spiegazione in merito al denaro rinvenuto.

A seguito di un rapido controllo però i militari hanno scoperto che l’umo aveva numerosi precedenti penali per traffico di stupefacenti, accertando addirittura i bassi redditi dichiarati dallo stesso. Per questo motivo, il denaro è stato immediatamente sequestrato assieme alla vettura, e l’uomo è stato denunciato a piede libero per il reato di ricettazione, rischiando una condanna dai due agli otto anni oltre ad una multa.