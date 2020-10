Coronavirus, Magorno: “Sono ore drammatiche, bene l’ordinanza Spirlì”

L’ordinanza di “chiusura” regionale firmata ieri dal presidente in pectore Nino Spirlì (Leggi) trova il consenso del senatore Ernesto Magorno, che la definisce “una decisione che merita piena condivisione”.

“Sono ore drammatiche per l'Italia intera e nella nostra regione la curva dei contagi cresce in maniera preoccupante. Giusto dunque intervenire in maniera decisa andando a limitare attività notturne e, soprattutto, adottando misure inerenti alla scuola con la scelta della Dad. Gli studenti, infatti, devono essere tutelati e se da un lato è giusto continuare sfruttando le opportunità offerte dal digitale, dall'alto è assolutamente necessario tutelarne la salute", afferma il senatore dem.

Nella nota, Magorno esprime anche solidarietà e vicinanza al governatore campano Vincenzo De Luca, dopo gli scontri avvenuti nella notte in segno di protesta contro la chiusura della regione. “Le violenze di questa notte non possono che essere condannate. De Luca ha adottato misure sacrosante con grande senso di responsabilità per fermare il virus”, conclude.