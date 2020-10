Crotone, il lavoro della Giunta prosegue in isolamento domiciliare

La positività al coronavirus del neosindaco di Crotone Vincenzo Voce (Leggi) ha reso necessario una serie di controlli a tappeto. Provvedimenti urgenti già messi in atto, come l’immediata sanificazione dei locali del Comune per garantire i servizi minimi agli utenti, hanno permesso di non interrompere completamente l’attività dell’ente.

“Nel corso del pomeriggio di ieri, grazie alla collaborazione e la professionalità dell’Azienda Sanitaria Provinciale sono stati effettuati oltre ottanta tamponi agli stessi componenti di giunta, consiglieri comunali, dirigenti e dipendenti comunali, tutti posti in isolamento domiciliare in attesa dell'esito, ed altri saranno effettuati nelle prossime ore”, fanno sapere in un comunicato i neo assessori.

L’esito dei tamponi verrà comunicato “nella massima trasparenza” non appena i risultati saranno disponibili, e l’invito e quello di attenersi solo ed esclusivamente alle fonti ufficiali. Nel frattempo, gli assessori fanno sapere di continuare con il loro lavoro da casa, in isolamento domiciliare, riuscendo a riunirsi in videoconferenza proseguendo così l’attività di governo.