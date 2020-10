Squillace. Incendio in azienda di smaltimento: a fuoco rifiuti indifferenziati

I Vigili del Fuoco di Catanzaro e del distaccamento di Soverato sono impegnati dalla prima mattina di oggi nello spegnimento di un incendo presso una ditta di smaltimento di rifiuti, la Ecomanagement Spa, nel comune di Squillace.

Il rogo ha interessato i cumuli di rifiuti di indifferenziata accumulati nel piazzale dell'azienda, al di fuori del capannone situato in località Fiasco Baldaia. Si è reso necessario l'intervento anche di una autobotte e di un escavatore cingolato per le operazioni di smassamento dei rifiuti. Le operazioni sono ancora in corso.