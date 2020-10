Ancora armi. Sotto la strada esplosivo e detonatore, in un tronco proiettili 9x21

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Erano ben nascosti in un tronco d’albero, ovvero 159 proiettili per pistola calibro 9x21. Questo quanto hanno scoperto in un primo momento i Carabinieri della Stazione di Filadelfia durante un rastrellamento che hanno eseguito in alcune zone impervie della frazione di Montesoro, all’interno di un terreno boschivo demaniale.

Dopo questo primo ritrovamento, però, i militari hanno passato al setaccio l’intera zona, arrivando davanti ad un cunicolo che insisteva sotto la sede stradale della provinciale 38.

È qui - in particolare in un anfratto ricavato dentro un muro di cemento - che vi hanno scovato dell’esplosivo con tanto di detonatore, materiale del tipo che di solito viene utilizzato nelle cave e per i lavori di sbancamento stradale.

Da quanto riferito dagli stessi carabinieri l’esplosivo, se fosse capitato nelle mani sbagliate, avrebbe potuto avere delle conseguenze devastanti, come dimostra anche il video del suo brillamento.

Sul posto sono infatti dovuti intervenire gli artificieri del Comando Provinciale di Catanzaro che, su disposizione della Procura di Lamezia - guidata dal Procuratore Salvatore Curcio - hanno provveduto a farlo esplodere in un luogo sicuro.