Rifiuti. Akrea richiama gli esercenti crotonesi per il conferimento di carta e cartone

Al fine di rendere più efficiente il lavoro degli operatori addetti al servizio di raccolta di carta e cartone presso le utenze commerciali, Akrea richiama l’attenzione degli esercenti a quanto disposto nell’ordinanza sindacale n.166 del 20/11/2017 in materia di conferimento dei suddetti materiali di scarto.

“Osservarne i criteri, oltre a evitare sanzioni pecuniarie, - si legge in una nota di Akrea - contribuisce a migliorare notevolmente il lavoro del personale addetto e l’efficienza del servizio e, naturalmente, a rendere più decorosa la città.”

Ogni informazione in merito è disponibile sul sito istituzionale www.akreaspa.com alla voce “PROMEMORIA RIFIUTI”.

Di seguito un estratto dell’Ordinanza:

“2. Utenze non domestiche (esercizi commerciali, attività produttive, ecc.). Gli imballaggi di carta e cartone dovranno essere conferiti separatamente dalle altre tipologie di rifiuti nei giorni da lunedì a venerdì, nella fascia oraria compresa tra le ore 10,00 e le ore 12,00. Gli imballaggi dovranno essere depositati nelle adiacenze di ogni singola utenza commerciale, adeguatamente pressati in modo da ridurne il volume ed evitarne la dispersione a causa di vento o altri eventi, ordinati in modo da formare un corpo unico. Inoltre non devono contenere parti in metallo, carta unta, plastica, cellophane o polistirolo e altri rifiuti o materiali che possano pregiudicarne il riciclaggio. In alternativa, potranno essere conferiti direttamente presso le isole ecologiche di via Saffo e di piazzale della Pace, dal lunedì al sabato, dalle ore 6,00 alle ore 18,00”.