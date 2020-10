Covid. Il bollettino. Il virus non arretra: altri 159 casi, al momento quasi 1700 i positivi

Con oltre mezzo migliaio di nuovi casi negli ultimi cinque giorni, 187 nelle sole scorse 24 ore (QUI), la Calabria continua il suo percorso in salita sul fronte del monitoraggio dell’epidemia, che da inizio mese e fino a giovedì ha fatto registrare un sostanziale incremento di positivi, 1.301 per la precisione.

Un totale a cui si sommano quest’oggi altri 159 contagi accertati tra ieri ed oggi rispettivamente nel reggino (104), cosentino (38), catanzarese (14) e crotonese (3).

Si raggiunge quindi la quota di 3.445 persone che fin qui sono risultate positive nella nostra regione, con 1.695 (+158) che sono al momento ancora cosiddette “attive”, mentre 346 (come ieri) sono soggetti comunque non residenti: di quest’ultimi 229 sono in isolamento domiciliare, 116 i già guariti e uno che è invece deceduto.

Nelle 24 ore appena trascorse i laboratori hanno, intanto, processato 3.101 tamponi, fino ad oggi ne sono stati analizzati in tutto 249.135 e dei quali 245.690 hanno dato un risultato negativo.

In Calabria, però, aumentano anche i guariti: tra ieri ed oggi ne sono segnalati altri 7 nel vibonese (6) e catanzarese (1). Fino a questo momento, quindi, sono stati 1.535 i positivi che hanno “sconfitto” il virus.

Negli ospedali, invece, negli ultimi giorni sono aumentati i ricoveri. Ad oggi sono assistiti 109 pazienti (+15 da ieri) dei quali nove (+1 da ieri) nelle terapie intensive di Catanzaro (4), Cosenza (3) e Reggio (2). Sono 1.357 (+143 da ieri) quelli asintomatici o con sintomi lievi che si trovano in isolamento domiciliare.

Infine, rimane ancora e fortunatamente a 104 il totale delle vittime per o con il covid in Calabria, escludendo dal complessivo un turista proveniente da un’altra regione.

I CASI NELLE PROVINCE

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, al lordo delle guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel reggino, i covid rilevati sono stati complessivamente 1.228 (+104 da ieri), e così distribuiti: casi attivi 791 (41 in reparto; 2 in terapia intensiva; 748 in isolamento domiciliare); casi chiusi 437 (416 guariti, 21 deceduti).

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 1.039 (+38): casi attivi 425 (30 in reparto; 3 in terapia intensiva, 392 in isolamento domiciliare); casi chiusi 614 (577 guariti, 37 deceduti).

Nel catanzarese, i contagi accertati sono stati finora 507 (+14): casi attivi 193 (26 in reparto; 4 in terapia intensiva; 163 in isolamento domiciliare); casi chiusi 314 (280 guariti, 34 deceduti).

Nel crotonese, i covid segnalati sono stati in tutto 177 (+3): casi attivi 28 (28 in isolamento domiciliare); casi chiusi 149 (143 guariti, 6 deceduti).

Nel vibonese, infine, i casi riscontrati, sono stati 148 (+0): casi attivi 29 (3 ricoverati ,26 in isolamento domiciliare); casi chiusi 119 (113 guariti, 6 deceduti).

I ricoverati del setting Fuori Regione e dei migranti sono stati inseriti nelle colonne dei rispettivi reparti di degenza; tra i 26 ricoveri presso l'Ospedale di Catanzaro, 5 sono riferiti a persone non residenti. Tra i 30 ricoverati presso l'AO di Cosenza tre sono non residenti; la paziente dimessa a Cosenza è stata inserita tra i guariti del setting fuori regione.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria pe comunicare la loro presenza su territorio regionale sono in totale 1.141.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile