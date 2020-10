Covid. Provincia Crotone, presidente: “Precauzione per limitare il contagio”

“Precauzione, adeguatezza e proporzionalità, queste le parole usate dal premier Conte e queste le linee guida da seguire nelle nostre azioni quotidiane, nel lavoro, nei rapporti familiari e sociali per contenere la diffusione del contagio da Covid-19”. È quanto scrive il presidente facente funzione della Provincia di Crotone, Simone Saporito.

“Un richiamo alla responsabilità che deve coinvolgere tutti, un’attenzione costante e crescente per evitare che il Paese sia costretto ad un nuovo blocco che potrebbe avere ripercussioni drammatiche. Ecco perché la scelta di procedere con chiusure e limitazioni non generalizzate ma specifiche e contestualizzate non deve essere vanificata.

“Le attività scolastiche per il momento stanno proseguendo in quasi tutti gli istituti superiori della provincia in presenza, grazie all'impegno dei dirigenti scolastici, dei docenti, delle famiglie e soprattutto ai nostri ragazzi. Ancora una volta si chiedono impegno e responsabilità soprattutto ai ragazzi, ai giovani, che hanno diritto a conservare la socialità ma che hanno il dovere di avere cura per se stessi e per gli altri. Dobbiamo sforzarci tutti a limitare il contagio, limitare gli spostamenti non necessari, rispettare le regole, usare la mascherina, mantenere il distanziamento.”