Sorpresi a bruciare rifiuti speciali a Gabella, denunciati

Hanno incendiato numerosi cumuli di rifiuti per disfarsene, in località Gabella Soprana, in un terreno di proprietà privata. Così due persone sono state denunciate dai carabinieri forestale di Cirò.

I militari, infatti, dopo aver notato una colonna di fumo scuro, sono intervenuti e li hanno sorpresi mentre distruggevano in un rogo i diversi rifiuti, classificati speciali non pericolosi.

Entrambe stacvano alimentando e controllando i fuochi che ardevano in nove cumuli, indossavano abbigliamento da lavoro e attrezzi specifici. Dopo gli accertamenti, sono stati deferiti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone.