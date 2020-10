Riunione del comitato per la sicurezza, aumento dei controlli sul territorio crotonese

Nessuna situazione allarmante a Crotone, dove i membri del Comitato per l'ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto Tiziana Tombesi, hanno deciso di non adottare misure stringenti, come la chiusura di specifiche aree urbane. Ma hanno assicurato che terranno l’attenzione alta sulle condotte individuali, anche incrementando la vigilanza ed i controlli sul rispetto delle misure di contenimento (uso della mascherina, distanziamento sociale, divieto di assembramento).

Nel corso della riunione hanno partecipato anche i vertici delle Forze dell'Ordine, il sindaco di Crotone, il presidente della Provincia e il Direttore generale facente funzione dell'Azienda sanitaria provinciale. In merito alla possibilità di chiudere aree e piazze, il comitato ha deciso di valutare gli aspetti connessi con l'individuazione delle aree interessate dagli eventuali provvedimenti restrittivi che potranno essere adottati con la finalità di tutela e salvaguardia della salute pubblica.

Il Prefetto ha sottolineato che ciascun cittadino è chiamato ad adottare comportamenti responsabili, osservando le misure di contenimento e pretendendone l'osservanza da parte di chiunque condivida spazi pubblici o privati di uso pubblico. Particolare attenzione e stata posta allo svolgimento delle celebrazioni di commemorazione dei defunti in relazione al possibile notevole afflusso di persone nei cimiteri comunali. Al riguardo, l'Amministrazione comunale valuterà specifica pianificazione che preveda l'adozione di misure dirette a garantire che l'accesso avvenga in maniera ordinata e nel pieno rispetto del divieto di assembramenti.