Fiamme in centro a Lamezia, auto distrutta dal fuoco

Un incendio che ha coinvolto un’auto, parcheggiata nei pressi dell’abitazione del suo proprietario, ha tenuto impegnata questa notte, intorno alle 4.30, una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme.

Il rogo è divampato in Via del Progresso della città della Piana, e la vettura interessata, una Citroën C3, nonostante il tempestivo intervento dei pompieri, è andata comunque completamente distrutta mentre danni parziali, nella parte posteriore destra, sono stati causati ad un’altra, una Renault, che era parcheggiata a poca distanza.

I vigili hanno spento le fiamme e messo in sicurezza i veicoli. Disagi sono stati avvertiti alle abitazioni vicine per il fumo nero ed acre che sé sviluppatosi con l’incendio. Tanta paura ma, fortunatamente, nessun altro danno né tantomeno vi sono stati feriti.

Sul posto anche i Carabinieri per gli adempimenti di competenza. Sono in corso gli accertamenti per risalire all’origine del rogo.