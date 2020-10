Reggio Calabria, il sindaco incontra i rappresentanti delle categorie produttive

Nel pomeriggio di oggi, 22 ottobre, il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, ha incontrato i rappresentanti delle associazioni delle categorie produttive, per valutare preventivamente le azioni da intraprendere a seguito dei nuovi decreti per il contrasto del coronavirus.

"Ho voluto ascoltare preventivamente le istanze dei rappresentanti delle categorie produttive della città perché sono convinto che una fase delicata come quella che stiamo attraversando richiede necessariamente uno sforzo sinergico e corale che necessità il coinvolgimento di tutti gli attori sociali in campo, a cominciare da chi in questi mesi ha subito in maniera più pesante le conseguenze sociali della prima ondata di contagi", ha spiegato il sindaco.

"Domani porterò le indicazioni condivise, nell'ambito della riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presso la Prefettura – continua il primo cittadino – ed in particolare la necessità, concertata con gli stessi rappresentanti delle categorie, di avviare una mappatura delle aree a rischio presenti sul territorio cittadino, attraverso l'intensificazione di controlli da parte della forza pubblica".

"La recrudescenza dei contagi che stiamo vivendo negli ultimi giorni necessita una risposta decisa e puntuale. Per questo chiederemo che le aree a rischio assembramento siano monitorate già a partire dal prossimo weekend, al fine di valutare l'eventualità di una chiusura notturna, qualora non ci siano le condizioni per mantenerle aperte in sicurezza", conclude Falcomatà.