Corigliano-Rossano, mensa scolastica al via da novembre

“Il servizio di refezione scolastica che ci auguriamo possa ripartire nella prima decade di novembre, sarà garantito nella massima sicurezza per tutti: per il personale e per la comunità scolastica”. È quanto afferma l’assessore alla cultura ed alla solidarietà Donatella Novellis, sottolineando l’attenzione che l’amministrazione di Corigliano-Rossano ha impiegato al fine di garantire ogni criterio di sicurezza.

La stessa Novellis da anche chiare indicazioni sui costi per i nuclei familiari. “Le tariffe, confermate rispetto al precedente anno scolastico, per la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e secondaria di 1° grado, sono differenziate in base alle diverse fasce di reddito. Le famiglie che rientrano tra la prima, la seconda e la terza fascia potranno usufruire di una riduzione del 50% sul costo del singolo pasto del secondo figlio ed esenzione dal terzo figlio in poi. L’esenzione è totale per i figli con disabilità”.