Giovani per l’Unesco, aperto il reclutamento per i nuovi soci

Fino al 30 ottobre sarà possibile candidarsi per entrare a far parte dell’Associazione Italiana Giovani per l’Unesco. L’associazione, nata nel 2015, si occupa di educazione, scienza, cultura e comunicazione, ed è stata riconosciuta dall’Unesco come Membro delle Associazioni e Club ufficiale. Ad oggi, conta ben 300 giovani provenienti da tutta Italia.

Il bando è rivolto a tutte le regioni, Calabria compresa, con la finalità di reclutare nuovi soci che possano affiancare i rispettivi rappresentanti regionali nonché i soci nell’organizzazione locale, nella pianificazione e nella programmazione delle attività.

Per candidarsi sarà necessario essere residenti in Calabria, avere un’età compresa tra i 25 ed i 35 anni, avere un diploma o una laurea ed essersi distinti nell’ambito educativo, scientifico e culturale. Maggiori informazioni sono disponibili sul portale dell’Aigu (Qui), dove è possibile leggere il bando completo (Qui).