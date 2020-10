Covid. Il bollettino. È ancora impennata: +187 casi, otto pazienti in intensiva (+2)

Prosegue ancora in salita l’andamento del Covid19 in Calabria: rispetto alla giornata di ieri, quando si sono annotati ben 136 casi, quest’oggi il contagio si aggiorna con altri 187 positivi rilevati rispettivamente nel cosentino (82), reggino (65), catanzarese (28), e vibonese (5); altri 7 sono invece extra regionali.

Aumenta quindi a 3.286 il numero totale di quanti - fino a questo momento - hanno contratto il virus, dei quali 1.537 (+157) sono quelli attualmente “attivi” e 346 (+7 da ieri) i non residenti (di cui 229 in isolamento domiciliare, 116 già guariti e uno che è deceduto).

Tra mercoledì e giovedì, poi, sono stati 2.991 i tamponi eseguiti su casi sospetti, per un complessivo ad oggi 246.034 test effettuati in Calabria, 242.748 quelli che hanno restituito un esito negativo.

Nella nostra regione, però, aumentano anche le guarigioni, finora sono state in tutto 1.528 comprese altre 30 segnalate tra ieri ed oggi nel cosentino (28), catanzarese (1) e crotonese (1).

Sul fonte dei ricoveri, sono attualmente 94 (+7 da ieri) i pazienti assistiti negli ospedali regionali, la maggior parte nei reparti di malattie infettive e otto (+2 da ieri) nelle terapie intensive di Catanzaro (4), Cosenza (2) e Reggio (2). I degenti in isolamento domiciliare - come asintomatici o con sintomi lievi - sono invece 1.214 (+143 da ieri).

Quanto ai decessi, infine, il bilancio delle vittime nella nostra regione rimane fermo a 104 in tutto, 105 aggiungendo il caso di un turista proveniente da un’altra regione.

LA FOTOGRAFIA DEI TERRITORI

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, al lordo delle guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel reggino, i covid rilevati sono stati complessivamente 1.124 (+64 da ieri), e così distribuiti: casi attivi 687 (34 in reparto; 2 in terapia intensiva; 651 in isolamento domiciliare); casi chiusi 437 (416 guariti, 21 deceduti).

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 1.001 (+82): casi attivi 387 (25 in reparto; 2 in terapia intensiva, 360 in isolamento domiciliare); casi chiusi 614 (577 guariti, 37 deceduti).

Nel catanzarese, i contagi accertati sono stati finora 493 (+29): casi attivi 180 (24 in reparto; 4 in terapia intensiva; 152 in isolamento domiciliare); casi chiusi 313 (279 guariti, 34 deceduti).

Nel crotonese, i covid segnalati sono stati in tutto 174 (+0): casi attivi 25 (25 in isolamento domiciliare); casi chiusi 149 (143 guariti, 6 deceduti).

Nel vibonese, infine, i casi riscontrati, sono stati 148 (+5): casi attivi 29 (3 ricoverati ,26 in isolamento domiciliare); casi chiusi 119 (113 guariti, 6 deceduti).

I ricoverati del setting fuori regione e dei migranti sono stati inseriti nelle colonne dei rispettivi reparti di degenza; tra i 24 ricoveri presso l'Ospedale di Catanzaro, 5 sono riferiti a persone non residenti. Tra i 25 ricoverati presso l'AO di Cosenza tre sono non residenti; la paziente dimessa a Cosenza è stata inserita tra i guariti del setting fuori regione.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza su territorio regionale sono in totale 987.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile.