Sostegno di servizi per scuola e infanzia, la Regione stanzia 13 milioni

Circa 13 milioni di euro in arrivo per migliorare la rete dei servizi per le scuole e per l’infanzia. Lo annuncia l’assessore al welfare Gianluca Gallo, parlando della delibera appena approvata dalla giunta guidata da Nino Spirlì.

“In Calabria la rete dei servizi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia è insufficiente a soddisfare la domanda che arriva da cittadini e Comuni, in particolare con riferimento ad asili nido, micronidi e sezioni primavera. Da qui la necessità, ancor più pressante in tempi di pandemia, di garantire risorse fresche agli enti locali, al fine di assicurare il funzionamento delle strutture educative pubbliche e private convenzionate”, commenta Gallo.

“Le risorse a disposizione potranno essere utilizzate per consolidare ed ampliare la rete dei servizi educativi dei bambini tra 0 e 6 anni e potenziare le sezioni primavera, ma pure per sostenere la formazione del personale educativo e docente e riqualificare edifici scolastici di proprietà pubblica”, continua l’assessore, parlando di un “doveroso segnale di attenzione in un momento particolare, a tutela dell’infanzia e dei nuclei familiari calabresi”.

Nello specifico, si tratta di oltre 10 milioni messi a disposizione dal Miur, con un cofinanziamento regionale di circa 2.5 milioni.