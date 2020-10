Cerzeto, la frazione di Cavallerizzo diventa area di addestramento per i Vigili del Fuoco

Una serie di interventi tecnici per garantire la sicurezza delle persone e l’integrità dei beni, garantendo il soccorso e la gestione delle emergenze. È il contenuto di un protocollo d’intesa firmato tra il sindaco di Cerzeto, Giuseppe Rizzo, ed il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nella persona del dirigente generale Carlo dell’Oppio.

Obiettivo principale del documento è l’utilizzo della frazione di Cavallerizzo, che a seguito di un importante evento franoso avvenuto nel 2005 è stata irreparabilmente danneggiata rendendo di fatto l’intero centro inagibile. Gli abitanti del posto hanno dovuto trasferirsi nella vicina località Pianette, abbandonando interamente la frazione

Il sito verrà ora “ceduto” ai Vigili del Fuoco, che potranno utilizzarlo come centro di addestramento e di formazione per attività di specializzazione. Il luogo offre 124 edifici danneggiati in vario modo, che permetteranno così un addestramento completo ai vigili tramite operazioni di localizzazione di dispersi sotto le macerie, addestramento del nucleo cinofilo, ricerca di superstiti e valutazione dei rischi, il tutto finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità.

La prima esercitazione ufficiale, denominata “Cerzeto 2020”, si sarebbe dovuto svolgere dal 19 al 23 ottobre, ma a seguito dei recenti decreti per il contrasto al coronavirus è stata rimandata. Prevedeva il coinvolgimento di unità provenienti dalla Calabria, dalla Sicilia e dalla Toscana, assieme a dei volontari della Protezione Civile calabrese, che si ritroveranno comunque a seguito dell’emergenza.