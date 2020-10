Crotone, accellerate le procedure per l’avvio della mensa scolastica

Procedure accellerate per avviare in tempi brevi il servizio di mensa scolastica. Lo annuncia Rachele Via, neo assessore alla pubblica istruzione, in risposta ad un comunicato diramato nel primo pomeriggio da Valentina Galedieri, ex assessore ed esponente di Laboratorio Crotone.



“Siamo arrivati alla fine di ottobre e ancora i cittadini non hanno notizie di un servizio importante come la mensa scolastica”, aveva scritto Galdieri, attribuendo il ritardo non alla nuova amministrazione ma alla mancata organizzazione del commissario Costantino. La stessa aveva ribadito l'importanza del servizio che "dà la possibilità ai bambini di poter pranzare a scuola e rimanerci fino alle 16.00" evitando così ulteriori spese per i nuclei familiari. L'ex assessore ha infine ribatito che in passato il servizio è stato garantito fin dai primi giorni di ottobre, auspicando lo stesso a partire dal prossimo anno.

L'ente ha risposto ricordando che "il servizio dovrà essere effettuato secondo i parametri previsti dal Comitato Tecnico Scientifico a seguito dell’emergenza Covid-19", e che ciò comporterà un necessario interfacciamento con i dirigenti delle singole scuole. La stessa Via fa sapere che la gara per l'affidamento del servizio è in predisposizione per il sistema informatico, e che "dopo aver concordato con le scuole le modalità di corresponsione, anche il servizio mensa partirà presso gli istituti scolastici di competenza comunale con i canoni specifici richiesti dall’assessorato non solo in tema di qualità dei prodotti e del rispetto dell’equilibrio alimentare dei ragazzi ma anche della loro sicurezza".