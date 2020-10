112 ulivi incendiati, arriva al solidarietà del mondo delle associazioni

Sono ben 112 gli alberi di ulivo incendiati dolosamente nell’azienda agricola di Mario Morelli, situata in località Serre del Giardino di Gullo, tra Cutro, Scandale e Papanice. Si sono perse così decine di piante, alcune delle quali secolari, che non saranno più in grado di riprendersi e dovranno quindi essere rimosse.

Una danno economico che si somma al pascolo abusivo all’interno dei terreni dell’azienda agricola, e che non è passato inosservato dopo l’ultimo incendio delle scorse settimane.

Per questo motivo, il mondo dell’associazionismo crotonese, composto dal coordinamento provinciale di Libera, dall’Associazione Amici del Tedesco, dal Wwf, dalla Pastorale giovanile del lavoro della diocesi di Crotone-Santa Severina, dall’Anga Giovani di Confagricoltura e la cooperativa sociale One, hanno deciso di indire una manifestazione a sostegno dell’azienda agricola, in programma per il prossimo 24 ottobre.

In tale data sarà possibile esplorare l’azienda agricola e passeggiarci seguendo i numerosi percorsi tra gli ulivi, ma anche acquistare l’olio direttamente dal produttore. Le associazioni inoltre prenderanno parte alla piantumazione di alcune nuove piante di ulivo, per dare un segnale concreto di sostegno e di solidarietà.

Questa in programma è solo il primo evento, al quale seguiranno altre iniziative per non lasciare solo il giovane agricoltore.