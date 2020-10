“Calabria, terra mia”: il cortometraggio con Raoul Bova voluto dalla Santelli presentato a Roma

Al Festival di Roma c’era la Calabria e in qualche modo c’era qualcosa della compianta governatrice Santelli grazie al cortometraggio, da lei tanto voluto, “Calabria, terra mia”.

“Un’opera magnifica che ci permetterà di far conoscere la bellezza misteriosa di una regione unica al mondo”. Così lo aveva commentato Jole Santelli, che dall’aldilà potrà avere la soddisfazione di vedere la sua terra finalmente pubblica.

“Calabria, terra mia”, il cortometraggio milionario di Gabriele Muccino punta a risollevare l’immagine della Calabria in Italia e all’estero – con interpreti di peso come Raoul Bova e Rocio Munoz Morales – è stato presentato al Festival di Roma. Il video, di circa 8 minuti, racconta la storia di un uomo (Raoul Bova) che porta la sua compagna a conoscere per la prima volta la Calabria, in un viaggio tra gli angoli più suggestivi della regione.