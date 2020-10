Crotone, un lettore: tombino pericoloso in via Mario Nicoletta, si intervenga

Un tombino danneggiato che da diverso tempo versa in queste condizioni: un pericolo per i pedoni che numerosi attraversano una via centrale della città di Crotone, la traversa di Via Mario Nicoletto, di fronte alla farmacia comunale dell’Asp.

A segnalarlo un nostro lettore che evidenzia come nella stessa via si avverta anche “un odore nauseabondo” di fognatura che costringe i residenti a sbarrare la finestre delle proprie case, senza contare la fuoriuscita di topi “che scorrazzano in tutta la zona”. “Porgo alla vostra attenzione questa situazione affinché vengano presi seri provvedimenti”, ci riferisce il nostro lettore, il signor Davide. Un invito che giriamo a chi di competenza.