Covid. Il bollettino. Il virus accelera, altri 136 positivi. Salgono i ricoveri: sono 87

Un’altra settimana “intensa” sul fronte dell’epidemia quella che si sta affrontando in questo ottobre segnato da un sostanziale incremento dei casi di Covid19 nella nostra regione.

Da inizio mese sono stati quasi un migliaio i nuovi contagi, 1.114 per la precisione, 338 dei quali registrati solo tra lunedì scorso ed oggi (una media di “avanzamento” del virus di circa 113 positivi al giorno), nello stesso lasso di tempo della scorsa di settimana erano stati invece ed all’incirca la metà, 157. Sono stati invece appena 24, sempre nelle ultime 72 ore, i guariti.

Un primo bilancio di metà settimana “incrementato” dai numeri riportati dall’ultimo bollettino ufficiale delle ore 17 che evidenzia un “picco” di ulteriori 136 casi di coronavirus in Calabria: 50 nel reggino, 49 nel cosentino, 25 nel catanzarese, 7 nel crotonese e 5 nel vibonese.

Sale pertanto a 3.099 il totale delle persone che hanno finora contratto il virus. Di queste, al momento, 1.380 sono attualmente positive, mentre 339 (come ieri) sono soggetti non residenti, di cui 227 in isolamento domiciliare, 111 già guariti e uno che è deceduto.

Si prosegue ovviamente e senza sosta a eseguire tamponi su casi sospetti. Finora, sempre nella nostra regione, ne sono stati processati nel complesso 243.043, 239.944 dal risultato negativo, e 2.449 analizzati nelle 24 ore appena trascorse.

Dopo le ultime sette guarigioni riportate ieri (QUI), quest’oggi il consueto report quotidiano ne segnala altre 7 e tutte nel cosentino; il bilancio arriva quindi a 1.498 pazienti che hanno fin qui sconfitto il virus.

Come già accennato ieri si registra negli ultimi giorni un aumento dei ricoveri: al momento negli ospedali regionali sono infatti assistiti 87 degenti (+9 da ieri), sei dei quali nelle terapie intensive di Catanzaro (3), Cosenza (2) e Reggio (1).

Gli asintomatici o comunque i pazienti con sintomi lievi che non avendo necessità di cure ospedaliere si trovano invece in isolamento domiciliare sono ora 1.071 (+120 da ieri).

Sul fronte delle vittime, infine, come già anticipato sempre ieri, il bollettino ufficiale riporta quest’oggi l’ultimo decesso avvenuto a Casali del Manco. Finora le morti per o con il Covid sono state 104 in tutto, 105 se si somma il caso di un turista proveniente da un’altra regione.

I CASI NELLE SINGOLE PROVINCE

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, al lordo delle guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel reggino, i covid rilevati sono stati complessivamente 1.060 (+50 da ieri), e così distribuiti: casi attivi 623 (31 in reparto; 1 in terapia intensiva; 591 in isolamento domiciliare); casi chiusi 437 (416 guariti, 21 deceduti).

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 919 (+49): casi attivi 333 (26 in reparto; 2 in terapia intensiva, 305 in isolamento domiciliare); casi chiusi 586 (549 guariti, 37 deceduti)

Nel catanzarese, i contagi accertati sono stati finora 464 (+25): casi attivi 152 (21 in reparto; 3 in terapia intensiva; 128 in isolamento domiciliare); casi chiusi 312 (278 guariti, 34 deceduti)

Nel crotonese, i covid segnalati sono stati in tutto 174 (+7): casi attivi 26 (26 in isolamento domiciliare); casi chiusi 148 (142 guariti, 6 deceduti)

Nel vibonese, infine, i casi riscontrati, sono stati 143 (+5): casi attivi 24 (3 ricoverati, 21 in isolamento domiciliare); casi chiusi 119 (113 guariti, 6 deceduti)

I ricoverati del setting Fuori Regione e dei migranti sono stati inseriti nelle colonne dei rispettivi reparti di degenza; tra i 21 ricoveri presso l'Ospedale di Catanzaro, 5 sono riferiti a persone non residenti. Tra i ricoverati presso l'Azienda ospedaliera di Cosenza tre sono non residenti; la paziente dimessa a Cosenza è stata inserita tra i guariti del setting fuori regione.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria pe comunicare la loro presenza su territorio regionale sono in totale 821.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile.