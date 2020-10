Cumuli di rifiuti in un’impresa di San Pietro, scattano sequestro e denuncia di titolare

Indebito accantonamento di rifiuti speciali pericolosi costituiti da componenti di autoveicoli, in una porzione del parcheggio in terra battuta.

È emerso nel corso di un controllo a San Pietro a Maida ed effettuato dai carabinieri di Girifalco con il supporto della Stazione locale della Forestale.

Nel corso del servizio in un’impresa, attiva nella rivendita online di vetture usate, i militari hanno scoperto l’ammasso dei rifiuti. Da qui la decisione di sequestrare l’area e di denunciare in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria lametina il titolare, per gestione di rifiuti non autorizzata.