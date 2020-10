In auto con 247 grammi di coca, in manette due persone

Sono stati “pizzicati” con un involucro in cellophane, sottovuoto, con 247 grammi di cocaina. Per questo motivo per un 64enne reggino e un 60enne barese sono scattate le manette. È successo nel corso di un controllo da parte dei finanzieri di Castrovillari nei pressi dello svincolo autostradale di Frascineto.

I militari hanno fermato la vettura con a bordo i due, entrambi gravati da numerosi precedenti di polizia. Nel corso del controllo, i due hanno subito mostrato nervosismo, e grande difficoltà a spiegare la destinazione e le motivazioni del viaggio.

I Finanzieri hanno quindi perquisito i due e la vettura, e a seguito del controllo, hanno trovato nascosto all’interno di un’intercapedine del portellone posteriore del mezzo, un con i 247 grammi di cocaina.

Entrambi sono stati arrestati per detenzione di sostanze stupefacenti e, su disposizione del pm di turno della Procura di Castrovillari, sono stati portati nel carcere di Castrovillari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria inquirente. Sottoposti a giudizio per direttissima, il Giudice ha convalidato gli arresti ed ha disposto la custodia cautelare in carcere per entrambi.

I Finanzieri hanno inoltre accertato che uno dei due era beneficiario del reddito di cittadinanza, hanno quindi attivato le prescritte procedure per consentire agli enti competenti di adottare i provvedimenti per la revoca dell’agevolazione economica, così come previsto dalla normativa vigente.