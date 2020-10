Coronavirus, Asp Crotone: 8 nuovi positivi a fronte di 141 tamponi effettuati

141 tamponi effettuati dall’Asp di Crotone il 19 ottobre, processati presso il Laboratorio di Virologia e Microbiologia del Pugliese Ciaccio di Catanzaro, hanno portato all’individuazione di 8 nuovi soggetti positivi al coronavirus. Lo rende noto la stessa Asp tramite un comunicato stampa.

Dei soggetti positivi, 2 provengono da un’altra nazione, 1 ha avuto un contatto con un positivo di altra regione, 2 hanno avuto contatti con positivi già noti, mentre per 3 soggetti sono ancora in corso le accurate indagini epidemilogiche per stabilirne i contatti.

La stessa Asp precisa che il bollettino regionale parla di 9 contagiati (LEGGI), in quanto ha considerato un positivo già noto e sottoposto precedentemente al tampone. Inoltre, un soggetto positivo ha avuto accesso ad un reparto dell’ospedale crotonese, attivando così un vasto controllo al personale ospedaliero, includendo anche i contatti di breve durata.

Tale reparto è stato temporaneamente chiuso, e riaprirà in tutte le sue funzioni nella giornata di domani, 21 ottobre.