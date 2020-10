Halloween, in arrivo decine di slot e giochi a tema

Halloween sta arrivando e anche le piattaforme di casinò online sono pronte per accogliere migliaia di giocatori come te alla ricerca di slot machine a tema. Per questo motivo, abbiamo deciso di raccogliere le migliori slot machine a tema Halloween e proportele in nella nostra guida 2020. Questo senza dimenticare le direttive ADM-AAMS sul gioco responsabile e consapevole.

Sei pronto? È arrivato il momento giusto per iniziare la tua ricerca e divertirti fin da subito. Pur essendo in Italia, Halloween è diventata una festa nazionale che viene festeggiata in tutto il Paese. Vediamo nel dettaglio alcune delle migliori slot machine a tema Halloween del 2020.

Halloween jack

La migliore slot tematica è Halloween Jack offerta da una delle software house più famose del mondo: Netent. La slot offre fino a 20 linee di pagamento i cui simboli sono caratterizzati da alcune delle più belle immagini horror tradizionali.

Con 3 o più simboli attiverai la funzione che ti permetterà di ottenere fino a 10 giri gratuiti. La comparsa di un simbolo jolly a forma di jack-o-lantern con moltiplicatore 3x, attiva un nuovo giro fino a quando il simbolo è presente nei rulli.

Halloween Horror

La seconda slot machine della lista a tema Halloween è Halloween Horror. La prima impressione è veramente positiva: il design del gioco è bene fatto anche se piuttosto insolito. La slot machine è interamente ambientata in un cimitero illuminato da una luna piena.

Alcuni dei simboli che troverai su Halloween Horror includono carte da gioco, un albero, uno zombie, un fantasma e un cappello da strega. Attivare la funzione free spin è semplice: non dovrai far altro che scegliere lo scatter del teschio. Se riuscirai a trovarne 3, 4 o 5 aumenterai la tua vincita fino a 400 volte. Inoltre, guadagnerai anche fino a 15 giri gratuiti.

Halloween Horror è un gioco molto semplice sia per l'aspetto che per il gameplay. Giocando a questa slot sui casino con bonus senza deposito otterrai giri gratuiti a intervalli regolari.

Valhalla

Le slot a tema vichingo stanno diventando sempre più famose anche durante le feste come Halloween. I guerrieri del nord, infatti, spaventavano gli abitanti delle coste europee con razzie e invasioni. Ma non è il momento di parlare di storia, bensì della slot machine Valhalla.

La grafica di Valhalla presenta uno sfondo con carta di pergamena ricoperta da simboli, una tradizionale nave lunga vichinga. Elmo e corno completano la parte grafica.

Una delle caratteristiche più interessanti di questa slot machina è che sul rullo hai l’opportunità di amplificare la figura del jolly e ottenere nuovi giri gratuiti.

Happy Halloween

Happy Halloween è una slot machine progettata da Play ‘N Go che prevede fino a 5 rulli e 50 linee di pagamento. L’intrattenimento di Happy Halloween è disponibile su qualsiasi dispositivo come desktop, mobile e tablet.

Durante il gioco troverai simboli e personaggi come ghoul, mummie, biscotti e mele caramellate. Con i simboli come Jack O’ Lantern e il cappio otterrai vincite maggiori. Happy Halloween è una slot machine con un elevata volatilità in quanto è incentrata sull’offrire giri gratuiti quando escono 3 streghe con cappelli infuocati sui rulli 1, 2 e 3. In questo modo otterrai 10 giri gratuiti.

Su Happy Halloween hai a disposizione un impressionante montepremi di 1 milione di monete da vincere e 5000 puntate. Happy Halloween è una slot a varianza molto alta, il che la rende una slot accessibile anche nei periodi dell’anno in cui non è Halloween.