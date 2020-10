Scorte tecniche per trasporti eccezionali, nuovi traguardi per la L.Sc di Crotone

Nel mondo dei trasporti eccezionali non sempre va tutto come previsto. Una cattiva organizzazione, una disattenzione e la scarsa conoscenza di leggi e normative possono trasformare un’operazione semplice in un vero e proprio inferno. Per questo motivo è opportuno affidarsi a dei professionisti, a chi, in questo caso, considera la strada la sua seconda casa.

Grandi trasporti richiedono grandi responsabilità, rendendo necessari servizi di scorta tecnica preparati, agili ed in grado di risolvere sul campo ogni imprevisto. Servizi messi in campo con professionalità dalla L.Sc Scorte Tecniche di Crotone, nuova realtà imprenditoriale che negli ultimi anni è riuscita ad affermarsi nel settore, collezionando successi e completando diversi lavori complessi.

Una realtà che ha fatto dell’assistenza ai trasporti eccezionali il proprio punto forte, garantendo la massima efficienza sia nella pianificazione sia nello svolgimento del trasporto, puntando ad un solo obiettivo: far filare tutto liscio. Non importa cosa ci sia da trasportare, che si tratti di una pala eolica o di un’imbarcazione, di una gru o addirittura di alcune carrozze ferroviarie, come quelle scortate per conto della Regione Calabria: il personale saprà garantire la massima cura e attenzione per far arrivare il carico a destinazione.

Grazie ad una consolidata esperienza nel settore normativo, ad un completo interfacciamento con gli enti stradali e ad un parco mezzi moderno e prestante, la L.Sc Scorte Tecniche riesce ad offrire supporto in tutte le fasi del servizio, partendo dal disbrigo delle pratiche iniziali fino al lavaggio dei mezzi ad operazione conclusa, da effettuare nel nuovo impianto dove è possibile svolgere anche operazioni di bonifica cisterne e grafitaggio. Servizi svolti da personale qualificato e nel pieno rispetto delle normative ambientali.

L’impianto si trova nella zona industriale di Crotone, nelle immediate vicinanze delle principali vie di collegamento. Consente dunque il facile accesso anche ad importanti autoarticolati grazie alla larghe strade disponibili, rendendo così accessibili i servizi di pulizia e sanificazione anche ai mezzi più imponenti.

Non lasciare che qualcosa vada storto, affidati a chi ha fatto della strada la sua seconda casa. Solo in questo modo anche il trasporto più complesso arriverà a destinazione, in tutta Italia, senza intoppi e complicazioni.