Covid. Il bollettino. 94 contagi, aumentano anche i ricoveri (78). Un altro decesso

Dopo una ennesima impennata di positività, ieri, che d’altronde prosegue ormai da alcuni giorni, anche quest’oggi i dati sul monitoraggio del Covid19 in Calabria non accennano ad affievolirsi.

Innanzitutto, dopo dieci giorni di “tregua”, c’è da annotare una vittima, era dal 12 ottobre scorso che non se ne registravano. Si tratta di un uomo di Casali del Manco. L’ha reso noto il sindaco nel primo pomeriggio ma il report quotidiano ancora non lo segnala, almeno per oggi.

Il triste bilancio delle morti, dunque sale ora a 104 persone decedute per o con il coronavirus, escludendo dal computo il turista di un’altra regione spirato a Cosenza.

Il bollettino ufficiale, appuntamento ormai abituale delle 17, riporta invece e ora altri 94 contagi: 50 nel reggino, 23 nel cosentino, 10 nel catanzarese, 9 nel crotonese e 2 nel vibonese.

Con quest’ultimi numeri, dunque, arriva a 2.963 il numero di quanti sono fin qui risultati positivi nella nostra regione, dei quali 1.252 (+82 rispetto a ieri) sono attualmente “attivi” e altri 339 (come ieri) sono soggetti non residenti, e di cui 227 in isolamento domiciliare, 111 già guariti e uno che è deceduto).

Tra ieri ed oggi stati 2.477 i tamponi processati, che portano il totale a 240.594 test fin qui eseguiti, 237.631 quelli che hanno fortunatamente restituito esito negativo.

Sul lato delle guarigioni, si arriva quest’oggi a 1.491 persone che hanno fin qui sconfitto il Covid aggiungendone altre 7 riportate nel vibonese (5) e catanzarese (2).

Negli ospedali regionali aumentano i ricoverati: sono 78 (+7 da ieri). Di questi cinque quelli che sono assistiti nelle terapie intensive rispettivamente dei nosocomi di Catanzaro (3), Cosenza (2) e Reggio (1).

I pazienti che invece non hanno necessità di ricovero poiché asintomatici o comunque con sintomi lievi sono 951 (+79 da ieri) e tutti e al momento in isolamento domiciliare.

LA DISTRIBUZIONE DEI CASI

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, al lordo delle guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel reggino, i covid rilevati sono stati complessivamente 1010 (+50 da ieri), e così distribuiti: casi attivi 573 (30 in reparto; 1 in terapia intensiva; 542 in isolamento domiciliare); casi chiusi 437 (416 guariti, 21 deceduti).

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 870 (+23): casi attivi 292 (21 in reparto; 2 in terapia intensiva, 269 in isolamento domiciliare); casi chiusi 578 (542 guariti, 36 deceduti).

Nel catanzarese, i contagi accertati sono stati finora 439 (+10): casi attivi 127 (20 in reparto; 3 in terapia intensiva; 104 in isolamento domiciliare); casi chiusi 312 (278 guariti, 34 deceduti).

Nel crotonese, i covid segnalati sono stati in tutto 167 (+9): casi attivi 19 (19 in isolamento domiciliare); casi chiusi 148 (142 guariti, 6 deceduti).

Nel vibonese, infine, i casi riscontrati, sono stati 138 (+2): casi attivi 19 (2 ricoverati, 17 in isolamento domiciliare); casi chiusi 119 (113 guariti, 6 deceduti).

I ricoverati del setting fuori regione e dei migranti sono stati inseriti nelle colonne dei rispettivi reparti di degenza; tra i 20 ricoveri presso l'Ospedale di Catanzaro, 5 sono riferiti a persone non residenti. Tra i ricoverati presso l'AO di Cosenza tre sono non residenti; la paziente dimessa a Cosenza è stata inserita tra i guariti del setting fuori regione.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria pe comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 1.114.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile.