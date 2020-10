Perde il controllo del mezzo e si ribalta. Conducente sbalzato fuori

Stava procedendo sull’autostrada A2 del Mediterraneo quando, per cause in corso di accertamento, l’autista di un furgone Iveco ha perso il controllo del mezzo e si è ribaltato sulla sede stradale.

Il conducente è stato sbalzato fuori dall'abitacolo ed è stato affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto presso una struttura ospedaliera.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro, arrivata dal distaccamento di Lamezia Terme, le forze dell’ordine e tecnici Anas.

Attualmente la corsie nord tra lo svincolo di Lamezia Terme e Falerna sono chiuse al traffico sino al termine delle operazioni di soccorso, transito consentito sulla sola corsia di emergenza.

Aggiornamento: gli svincoli di Lamezia Terme e di Falerna sono stati regolarmente riaperti al traffico a seguito della conclusione delle operazioni di soccorso.

Ultimo aggiornamento: 14.44