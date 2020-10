Narcotraffico. Blitz a Roma, sgominato gruppo contiguo alla ‘ndrangheta

Ventuno persone che gli inquirenti ritengono appartenere a un gruppo criminale contiguo alla ‘ndrangheta calabrese, attivo nel lucroso settore del narcotraffico internazionale, sono state raggiunte stamani da un’ordinanza cautelare emessa dal Gip del tribunale di Roma su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia locale.

Il blitz - chiamato in codice operazione Domingo - è scattato all’alba nelle province di Roma e Reggio Calabria: ad eseguirlo i carabinieri dei relativi comandi provinciali.

L’ipotesi degli investigatori è dunque che l’organizzazione operasse nella Capitale e nel suo hinterland e che avesse rapporti con degli intermediari del Sud America per l’acquisto ed il finanziamento di grossi quantitativi di droga che, talvolta, veniva fatta entrare in Italia nascondendola addirittura in flaconi di prodotti fitoterapici.

I militari avrebbero anche accertato come due persone avessero continuato a gestire i rifornimenti di stupefacente in favore di alcuni sodali, e per la successiva distribuzione ai clienti, nonostante si trovassero recluse nel carcere di Frosinone e di Terni.