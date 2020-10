Polistena, libri e materiale scolastico agli studenti delle scuole superiori

Donazione di libri e materiale scolastico agli studenti delle scuole superiori di Polistena promossa dalla Fondazione Girolamo Tripodi. Una delegazione della Fondazione composta dal Presidente Michelangelo Tripodi e da Maria Concetta e Ivan Tripodi, Lorenzo Fascì, Aldo Marafioti, Patrizio Papaluca e Giuseppe Varone, accompagnata da Daniele Amaddeo, si è recata presso gli Istituti superiori della città di Polistena per provvedere all’effettuazione della donazione.

La delegazione ha quindi incontrato il dirigente scolastico Giuseppe Antonio Loprete dell’Istituto d’istruzione superiore “G. Renda”, Francesca Maria Morabito, dirigente scolastica del Liceo Stata le “G. Rechichi” e Franco Mileto, dirigente scolastico dell’istituto tecnico industriale statale “Conte M. M.Milano”.

I rappresentanti della Fondazione, nel rivolgere ai dirigenti scolastici, agli studenti, ai docenti, al personale Ata e a tutta la comunità scolastica l’augurio di un buon anno scolastico, hanno illustrato le motivazioni poste a base della decisione di assumere un’iniziativa che si rivolge al mondo della scuola polistenese e, più specificatamente, agli studenti degli Istituti Superiori con l’intento di lanciare un segnale simbolico di attenzione, di fiducia e di vicinanza alla scuola che, pur se tra tante difficoltà, ha ripreso il suo cammino ed il suo ruolo di presidio fondamentale al servizio della crescita e della formazione dei nostri giovani, anche in questo periodo funestato dall’emergenza sanitaria Codid-19.

La decisione della Fondazione Girolamo Tripodi rappresenta una netta scelta di campo a favore della scuola che nel tempo del coronavirus è stata tra le istituzioni più colpite e che in questo momento va fortemente difesa e tutelata. E’ anche un modo per riaffermare che la scuola è luogo aperto e vitale dell’apprendimento, dell’acquisizione delle conoscenze, mescolanza di socialità e condivisione insostituibili da qualsivoglia sistema tecnologico o informatico. La riapertura della scuola in presenza è stata una scelta imprescindibile e necessaria, pur tra tantissime difficoltà e ostacoli di varia natura.

La donazione rappresenta anche un modo per ricordare fattivamente, nel giorno dell’anniversario della sua nascita, l’opera di Girolamo Tripodi, che ha sempre posto al centro della sua attività politica ed amministrativa la necessità di dotare la città di Polistena di scuole attrezzate, efficienti e funzionali, di garantire pienamente il diritto allo studio e di promuovere lo sviluppo della cultura.